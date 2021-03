Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Abkommen von Fahrbahn

Uslar (ots)

B 241 (js) Am 30.03.21, gegen 14.10 Uhr, befuhr ein 30-jähriger LKW-Fahrer aus Beverungen mit seinem Fahrzeug und einem Anhänger die B 241 aus Richtung Amelith kommend in Richtung Lauenförde. Im Kurvenbereich geriet das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kam es zu Sachschaden an der Fahrbahndecke, der Schutzplanke, einem Verkehrszeichen sowie an drei Leitpfosten in Höhe von ca. 3.000 EUR. Am LKW und Anhänger entstand Sachschaden von ca. 15.000 EUR.

