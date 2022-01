Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.01.2022 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Gewässerverunreinigung

Wegen einer Gewässerverunreinigung wurde die Polizei am Freitagnachmittag an den Schleifbach in Öhringen gerufen. Eine Spaziergängerin hatte gegen 14 Uhr auf dem Schleifbach im Bereich der Einmündung in die Ohrn einen Ölfilm auf dem Wasser festgestellt.

Feuerwehr und Polizei kamen vor Ort, um die notwendigen Maßnahmen zu treffen. Durch die Feuerwehr wurde eine Ölsperre eingerichtet. Welcher Stoff genau in das Wasser gelangt ist, steht aktuell noch nicht fest. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

