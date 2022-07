Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - "Eine dumme Idee"

Lippstadt (ots)

Aufmerksame Zeugen beobachteten am Donnerstag gegen 21:10 Uhr drei Jugendliche (16, 18 und 19 Jahre alt), die An der Rhedaer Bahn auf weidende Rinder mit einem Luftgewehr schossen. Als einer der Zeugen die Jungen ansprach, ließ der 19-Jährige das Gewehr fallen und die Gruppe flüchtete. Die hinzugerufene Polizei konnte das Trio im Nahbereich antreffen. Daraufhin gab der 19-Jährige zu Protokoll, "dass es eine dumme Idee von ihm gewesen sei". Ihn erwartet jetzt jeweils eine Anzeige wegen einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz als auch wegen einer Straftat gegen das Waffengesetz. Die drei Jugendlichen wurden in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben. (wo)

