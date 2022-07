POL-SO: Fahrzeugführer versucht sich erfolglos einer Kontrolle zu entziehen.

Werl (ots) - Auf der Büdericher Straße ist es am Donnerstag, gegen 19:50 Uhr, zu einem Unfall gekommen. Ein 31-jähriger Mann war mit seinem Pedelec von Werl kommend in Richtung Büderich unterwegs. Im Kreisverkehr touchierte den Werler ein aus nördlicher Richtung kommender PKW, als dieser in den Kreisverkehr einfuhr. Der Radfahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht, während das Auto weiter fuhr. Zeugen werden ...

mehr