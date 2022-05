Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Gedrängel an Bushaltestelle - 11-Jähriger wird verletzt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall an einer Bushaltestelle auf der Gustav-Ohm-Straße ist am Montagmittag ein Schüler leicht verletzt worden. Der 11-Jährige stand nach Schulschluss, gegen 13.30 Uhr, mit einigen anderen Schülern an der Haltestelle. Als der Bus in die Haltebucht fuhr, kam es zum Gedrängel und der 11-jährige Bottroper stieß nach bisherigen Erkenntnissen mit dem Kopf gegen den Bus. Er wurde zur weiteren Beobachtung bzw. Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

