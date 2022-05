Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf der Kardinal-Hengsbach-Straße wurde am Wochenende gleich zwei Mal bei einem Getränkemarkt eingebrochen. Die erste Tat passierte in der Nacht auf Samstag, gegen 3.05 Uhr. Die Täter erbeuteten mehrere Zigarettenschachteln aus dem Kassenbereich. Der zweite Einbruch war am frühen Montagmorgen, gegen 4.30 Uhr. Diesmal wurden Spirituosenflaschen gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

Auf der Peterstraße wurde ein roter Opel Astra gestohlen. Der Wagen wurde am Samstagabend am Parkstreifen abgestellt, am Sonntagmorgen war das Auto verschwunden. Der Astra hat ein RL-Kennzeichen. Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Castrop-Rauxel:

In der Nacht auf Samstag, gegen 1 Uhr, wurde bei einem Hofladen an der Oststraße eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten zunächst in einer separaten Hütte zwei Automaten auf und nahmen Bargeld heraus. Anschließend versuchten sie ein Fenster und die Eingangstür des Hofladens aufzuhebeln, was aber scheiterte. Die mutmaßlichen Täter konnten von einer Überwachungskamera aufgezeichnet werden. Beschreibung: 1) männlich, etwa 20 Jahre alt, normale Statur, heller Pullover 2) männlich, ebenfalls etwa 20 Jahre alt, normale Statur, dunkler Pullover.

Dorsten:

Zwischen Samstagabend und dem frühen Sonntagmorgen sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Schollbrockstraße eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen gingen die Täter in den Garten, hebelten dann eine Terrassentür auf und verließen schließlich das Gebäude über ein Fenster im ersten Obergeschoss. Gestohlen wurde offenbar nichts. Möglicherweise wurden sie bei der Tat "gestört" und haben deshalb abgebrochen.

Marl:

Auf der Brassertstraße wurde am Freitagabend in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten eine Terrassentür auf und erbeuteten Schmuck und Bargeld. Die Tatzeit liegt zwischen 16.45 Uhr und 21.10 Uhr.

Herten:

Auf der Straße Selmshof wurde am Samstagabend in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die unbekannten Täter das gekippte Küchenfenster auf und durchsuchten mehrere Räume der Wohnung. Gestohlen wurde Bargeld. Am Samstagabend wurde außerdem versucht, in eine weitere Wohnung des Hauses einzubrechen, was aber nicht gelang. Ein Zusammenhang der Taten ist möglich. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch bzw. dem Einbruchsversuch machen können.

Auf dem Algunder Steig sind unbekannte Täter am Sonntagnachmittag in ein Wohnhaus eingebrochen und haben es durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Einbrecher ein WC-Fenster auf, um einzusteigen. Sie erbeuteten einen Tresor mit Schmuck sowie Bargeld. Zeugen hatten drei Männer beobachtet, die in der Nähe des Tatorts aus einem schwarzen Auto stiegen und wenig später mit quietschenden Reifen davonfuhren. Ob die Männer etwas mit der Tat zu tun haben, ist unklar.

Recklinghausen:

Auf der Stuckenbuschstraße sind unbekannte Täter in ein Gebäude eingebrochen, das gerade saniert wird und sich im Rohbau befindet. Gestohlen wurden diverse Elektrokabel, Armaturen und Werkzeuge. Der Diebstahl wurde am Freitagmittag festgestellt, die Tat selbst passierte zwischen Donnerstagabend und Freitagmittag.

Zwischen Samstagabend und Sonntagmittag wurde außerdem in ein anderes Wohnhaus auf der Stuckenbuschstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten mehrere Fenster auf, um einzusteigen. Auch hier hatten es die Täter auf Werkzeug/Werkzeugmaschinen abgesehen. Aber auch Bargeld wurde gestohlen.

Am späteren Freitagabend sind unbekannte Täter in eine Hochparterre-Wohnung auf der Geschwister-Scholl-Straße eingebrochen. Offenbar wurde nur das Schlafzimmer betreten und nach Diebesgut durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Ein Zeuge traf am Abend auf eine unbekannte männliche Person im Hausflur. Beschreibung: etwa 40 Jahre alt, dunkel gekleidet, sprach gebrochen deutsch. Ob der Mann etwas mit dem Einbruch zu tun hat, ist unklar.

Hinweise zu den Einbrüchen und Diebstählen nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

