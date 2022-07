Feuerwehr Neuss

FW-NE: Brand in einem Entsorgungsbetrieb | Keine verletzten Personen

Neuss (ots)

Am Mittwoch, den 13.07. wurde die Feuerwehr um 7:25 Uhr zu einem Einsatz bei einem Entsorgungsunternehmen in Grefrath alarmiert. Dort hatte zuerst die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst, danach bekam die Rettungsleitstelle auch noch eine telefonische Feuermeldung durch Betriebsangehörige. In einer Halle des Betriebes stand ein Container mit brennendem Inhalt und verursachte eine starke Rauchentwicklung, Mitarbeiter hatten bereits erste Löschversuche unternommen. Nach einer ersten Erkundung durch ein Team unter Atemschutz wurde die Halle zunächst über die Hallentore und die Dachöffnungen entraucht, anschließend konnten Mitarbeiter den Container mit einem Lkw ins Freie ziehen. Dort wurde dieser abgelöscht und mit Sand abgedeckt.

Drei Mitarbeiter, die Rauch eingeatmet hatten, wurden durch den Rettungsdienst gesichtet, ein Transport in ein Krankenhaus war jedoch in keinem Fall erforderlich.

Nach einer Stunde konnte die Einsatzstelle wieder an den Betreiber der Anlage übergeben werden.

