Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfallflucht in Wenden - Polizei sucht Zeugen

Wenden (ots)

Am Mittwoch, 22. Juni, parkte ein Fahrer seinen schwarzen Dacia Duster in der Hauptstraße gegenüber einem Schuhgeschäft. Er hatte das Fahrzeug um 11.00 Uhr am Fahrbahnrand abgestellt und befand sich in der Nähe, als er einen lauten Knall hörte. Ein vorbeifahrender PKW war offenbar gegen den Außenspiegel und die hintere Beifahrertür seines Autos gestoßen. Ein infrage kommender silbergrauer VW Passat entfernte sich direkt nach dem Geschehen in Richtung Hünsborn. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-4112 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell