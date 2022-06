Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer leicht verletzt

Drolshagen (ots)

Um 14.25 Uhr ereignete sich am Mittwoch (22. Juni) ein Verkehrsunfall auf der L729 in Hespecke. Der 21-jährige Fahrer eines Kleintransporters beabsichtigte nach links in einen Waldweg abzubiegen. Dabei kam es zu einer Kollision mit dem Auto eines 82-Jährigen, der den Kleintransporter zeitgleich überholen wollte. Der 82-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im hohen vierstelligen Eurobereich.

