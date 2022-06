Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbrecher entwenden Tresor mit Munition

Kirchhundem (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen am Dienstag (21.06.2022) in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in Welschen Ennest ein. Dabei nutzten die Täter zwischen 6.30 Uhr und 13.00 Uhr die Abwesenheit der Hausbewohner in der Hagener Straße. Neben Bargeld wurde auch ein weißer Tresor entwendet, in welchem Schrot- und Jagdmunition aufbewahrt wurde. Zeugen hatten gegen 11.45 Uhr einen schwarzen Audi A3 mit ausländischem Kennzeichen in Tatortnähe beobachtet. Ob dieses Fahrzeug und die drei unbekannten Insassen - vermutlich eine Frau und zwei Männer - im Tatzusammenhang stehen, ist nun Bestandteil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefonnummer 02761/9269-0 entgegen.

