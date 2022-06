Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unter dem Einfluss von Alkohol am Steuer

Finnentrop (ots)

Am Montag (20. Juni) haben Beamte gegen 14:15 Uhr auf der Kalkwerkstraße in Fretter einen 43-jährigen Motorrollerfahrer angehalten. Dabei ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,9 Promille. Daraufhin wurde der 43-Jährige zur Polizeiwache in Attendorn gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht über die entsprechende Fahrerlaubnis verfügte. Daraufhin untersagten sie das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen und schrieben eine entsprechende Anzeige gegen den Fahrer und den Halter.

