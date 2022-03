POL-PDLD: Edenkoben - Fahrzeug verkratzt

Annweiler am Trifels (ots) - In der Zeit vom 07.03.2022, 18:00 Uhr bis 08.03.2022, 10:00 Uhr, stieß unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Rangieren gegen einen geparkten silberfarbenen KIA Picanto welcher auf dem Parkdeck in der Spitalstraße, Front zum protestantischen Gemeindezentrum, stand. Hierbei wurde die Stoßstange hinten links beschädigt. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiwache Annweiler 06346-964619. Rückfragen bitte an: Polizeiwache Annweiler PHK Becker ...

