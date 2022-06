POL-OE: Einbruch in Firmengelände

Kirchhundem (ots) - Am Samstag (18. Juni) hat eine Zeugin gegen 19 Uhr der Polizeileitstelle einen Pkw gemeldet, der auf der L728 in Schlangenlinien gefahren war. Im Rahmen einer Fahndung trafen die Beamten den Fahrzeugführer an einem Haus an. Der 48-Jährige wirkte deutlich alkoholisiert und gab zu, Bier getrunken zu haben und Auto gefahren zu sein. Ein durchgefuührter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,8 ...

