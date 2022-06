Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 16-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Wenden (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag (18. Juni) gegen 14:35 Uhr auf der Straße Eichertshof ist ein 16-jähriger Radfahrer verletzt worden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr der Jugendliche mit seinem Rad die Straße in Richtung Wenden. Ihm folgte ein 24-jähriger Pkw-Fahrer. Als der Jugendliche in eine Hauseinfahrt einbiegen wollte, fuhr er, ohne auf den folgenden Pkw zu achten, nach links und querte die Straße. Der hinter ihm fahrende Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen und es kam es zur Kollision. Der 16-Jährige stürzte und verletzte sich. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Sowohl an dem Fahrrad als auch an dem Pkw kam es zu leichten Beschädigungen.

