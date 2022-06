Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 48-Jährige verursacht Verkehrsunfall

Wenden (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich am Montag (20. Juni) gegen 19:05 Uhr auf der L512 in Rothemühle ereignet. Dabei befuhr eine 48-Jährige mit ihrem Pkw die K1 in Fahrtrichtung L512. Unmittelbar vor dem Einmündungsbereich hielt sie an, um nach links, in Richtung Rothemühle, abzubiegen. Als sie den Einbiegevorgang einleitete, befuhr ein Lkw die Straße von rechts aus Richtung Löffelberg. Der 63-jährige Fahrer versuchte noch zu bremsen, dennoch kollidierten die Fahrzeuge im Einmündungsbereich. Bei dem Zusammenstoß wurde die 48-Jährige verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell