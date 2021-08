Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort mit Beteiligung von zwei PKW und einem Wohnmobil

Sassnitz (ots)

Am 16.08.2021 gegen 14.00 Uhr befuhr ein 72-jähriger Fahrzeugführer aus Hessen mit seinem Wohnmobil die K1 aus Richtung Putgarten in Richtung Altenkirchen. In Höhe der Abfahrt Nobbin musste er aufgrund der engen Fahrbahn einem im Gegenverkehr befindlichen PKW nach rechts ausweichen. Dabei streifte er einem am rechten Fahrbahnrand stehenden Straßenbaum, wodurch Anbauteile des Wohnmobils abgerissen wurden und auf den nachfolgenden PKW eines 68jährigen Fahrzeugführers aus Brandenburg geschleudert wurden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 6000.-EUR. Die beiden jeweils allein im Fahrzeug befindlichen Fahrzeugführer blieben unverletzt. Der Fahrzeugführer des sich im Gegenverkehrs befindlichen PKW entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei hat Ermittlungen zum flüchtigen Fahrzeugführer aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Wer relevante Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizei in Sassnitz unter der Telefonnummer 038392/ 3070 oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden. Im Auftrag David Haupt Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg Telefon: 0395/5582 2131 Fax: 0395/5582 2106 E-Mail: David.Haupt@polmv.de www.polizei.mvnet.de

