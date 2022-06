Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Lennestadt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 64-jährigen Pedelec-Fahrerin und einem 74-jährigen Pkw-Fahrer ist es am Montag (20. Juni) gegen 17 Uhr auf der Kölner Straße in Grevenbrück gekommen. Der 74-Jährige beabsichtigte mit seinem Auto aus der Industriestraße nach links, in die Kölner Straße einzubiegen. Eine Pedelec-Fahrerin befuhr zeitgleich die Straße in Richtung Trockenbrück. Die Fahrzeuge stießen zusammen, sodass die Radfahrerin stürzte. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Pkw und dem Pedelec entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

