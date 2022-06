Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Einbrecher machen Beute

Am Montag oder Dienstag stiegen Unbekannte in ein Geschäft in Giengen ein.

Ulm (ots)

Zwischen 22 Uhr und 2.45 Uhr schlugen Unbekannte die Scheibe eines Geschäfts in der Bolzstraße ein. So kamen sie ins Innere. Dort suchten sie nach Brauchbarem und stießen auf einen Tresor. Den brachen sie auf und fanden Geld. Dieses nahmen sie an sich und flüchteten. Die Polizei Giengen nahm die Ermittlungen nach den Tätern auf und schätzt den Sachschaden am Gebäude auf etwa 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07322/96530 zu melden.

"Tu was" heißt eine Aktion der Polizei, die Zeugen ermutigt, richtig zu handeln. Weitere Informationen dazu gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

