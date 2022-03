Polizei Köln

POL-K: 220328-4-K Unfallflucht durch Linksabbieger - Motorradfahrer leichtverletzt

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet nach dem Fahrer eines weißen Twingos, der am Donnerstagabend (24. März) gegen 17.45 Uhr an einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Motorradfahrer (31) in Köln-Porz beteiligt war. Laut Zeugenaussagen fuhr der 31-Jährige auf der Hauptstraße in Richtung Zündorf. Der Twingo soll dann von der Straße "In der Adelenhütte" nach links vor den Motorradfahrer abgebogen sein. Beim Ausweichmanöver soll er gegen den Bordstein einer Querungshilfe gefahren und gestürzt sein. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/rr)

