POL-K: 220328-2-K Widerstand mit Pfefferspray bei Festnahme nach Raubüberfall - drei Polizisten und ein Tatverdächtiger verletzt

Köln (ots)

Nach einem Raubüberfall auf einen 26-Jährigen in der Nacht zu Sonntag (27. März) haben Polizisten in Köln-Altstadt-Nord zwei Tatverdächtige (17, 23) vorläufig festgenommen. Bei der Festnahme leistete der 17-Jährige massiven Widerstand und attackierte die Polizisten mit Pfefferspray, wodurch zwei Beamte leichte und einer schwere Verletzungen davon trugen. Auch der Tatverdächtige klagte im Polizeigewahrsam über Schmerzen und verlor zeitweise das Bewusstsein. Er wird, genau wie der schwer verletzte Polizeibeamte auch, stationär in einem Krankenhaus behandelt. Die beiden aus Marokko und Algerien stammenden Männer und ohne feste Bindungen in Deutschland werden heute einem Haftrichter vorgeführt.

Die Tatverdächtigen sollen den 26-Jährigen gegen 3 Uhr auf der Friesenstraße in ein Gespräch verwickelt und ihm dabei unvermittelt eine Kette vom Hals gerissen haben. Als der Angegriffene sich wehrte und die Polizei rufen wollte, griffen sie ihn mit Pfefferspray an und rannten weg.

Wenig später erkannten zwei zur Fahndung eingesetzte Streifenteams die beiden mutmaßlichen Räuber in der Hämergasse, rannten den sofort Flüchtenden hinterher und überwältigten sie in Krebsgasse. (as/rr)

