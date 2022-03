Polizei Köln

POL-K: 220327-2-BAB/BN Motorradfahrer und Autofahrerin bei Unfall auf Bonner Autobahn schwerverletzt

Köln (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen auf der Autobahn 565 in Höhe der Anschlussstelle Bonn-Beuel am späten Samstagabend (26. März) sind ein 18 Jahre alter Motorradfahrer und eine 26-jährige Autofahrerin schwer verletzt in Krankenhäuser eingeliefert worden.

Zeugenaussagen zufolge war der Yamaha-Fahrer kurz nach 23 Uhr in Richtung Autobahndreieck Bonn-Nordost aufgefahren und in der Rechtskurve der Auffahrt gestürzt. Der Mann war anschließend mit seiner Yamaha über die Fahrbahn gegen eine Betonschrammwand gerutscht. Um eine Kollision mit dem am Boden liegenden Schwerverletzten zu verhindern, leiteten vier Autofahrer umgehend Ausweich- oder Bremsmanöver ein. Die 26-Jährige Fahrerin eines VW Golfs prallte dabei auf dem Überholstreifen gegen einen stehenden BMW. (al/de)

