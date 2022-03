Polizei Köln

POL-K: 220326-2-K 73-Jähriger getötet - Tatverdächtiger festgenommen

Köln (ots)

Nach zur Pressemeldung vom 25.März Ziffer 1

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach dem Tötungsdelikt am Freitagmorgen (25.März) in Köln-Weiden haben Ermittler der Mordkommission am Freitagabend einen 30 Jahre alten Mann an seiner Wohnanschrift festgenommen. Der 30-Jährige soll den 73 Jahre alten Mann in einer Gaststätte auf der Goethestraße getötet haben.

Zeugenaussagen und die Auswertung der am Tatort gesicherten Spuren hatten die Ermittler auf die Spur des Kölners geführt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat eine Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Köln am Samstagnachmittag (26.März) Haftbefehl wegen Totschlags erlassen.

Die Ermittlungen zu den Tathintergründen dauern derzeit noch an. (al/de)

