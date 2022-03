Polizei Köln

POL-K: 220325-1-K 73-Jähriger getötet - Mordkommission ermittelt - Zeugensuche

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln geben bekannt:

Am Freitagmorgen (25. März) ist ein 73-Jähriger Mann, mutmaßlich in einer Gaststätte in Köln-Weiden, getötet worden. Nach ersten Ermittlungen sollen Handwerker den blutüberströmten Mann gegen 9 Uhr in der Kneipe auf der Goethestraße gefunden haben. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch den alarmierten Rettungsdienst starb der 73-Jährige noch am Tatort. Die Hintergründe der Tat sind unklar. Eine Mordkommission ist eingesetzt.

Laut ersten Zeugenaussagen soll der Mann noch gegen 7 Uhr auf der Goethestraße gesehen worden sein. Die Ermittler des KK 11 suchen dringend Zeugen, die Angaben zum Täter und zum Tatgeschehen machen können. Hinweise bitte an das KK 11 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (jk/de)

