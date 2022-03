Polizei Köln

POL-K: 220324-5-K/SU Pressemitteilung der Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis: Zwei entwendete Land Rover von der Polizei sichergestellt - Zeugensuche

Köln (ots)

Wir berichteten am 22.03.2022 über einen Einbruch bei einem Autohändler in Troisdorf-Spich, bei dem vier hochwertige Geländewagen der Marke Land Rover gestohlen wurden. Die Fahrzeuge mit den Modellzeichnungen Range Rover Sport und Range Rover/LG wurden mit Originalschlüssel vom Hof gefahren. Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei wurde am Mittwoch (23.03.2022) eines der entwendeten Fahrzeuge durch Kräfte der Kölner Polizei aufgefunden und sichergestellt. Der Wagen war in der Malteserstraße in Köln-Buchheim am Straßenrand geparkt worden. Die Fahndung im Bereich Köln-Buchheim führte zur Auffindung eines zweiten gestohlenen Geländewagens. In der Walter-Blickhäuser-Straße in Köln-Buchforst stand ein weiterer Wagen am Straßenrand. Mutmaßlich wurden die Autos von den Tätern nach dem Diebstahl dort abgestellt. Zwei Fahrzeuge, darunter ein weißer Range Rover, sind noch nicht gefunden worden.

Wer kann Hinweise zum Verbleib der PKW machen? Wer hat im Zusammenhang mit den sichergestellten Fahrzeugen in Köln-Buchheim und Buchforst verdächtige Beobachtungen gemacht?

Ein Foto des gesuchten Fahrzeugs ist unter folgendem Link abrufbar: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/5179555

