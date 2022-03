POL-K: 220324-2-BAB/K Zivilfahnder stoppen erneut Autobahnraser - über 100 km/h zu schnell

Köln (ots) - Bei einem Auffahrunfall am Stauende ist ein Autofahrer am Mittwochnachmittag (23. März) auf der A 1 bei Burscheid gestorben. Nach ersten Erkenntnissen soll er gegen 16.15 Uhr bei tief stehender Sonne ungebremst in einen stehenden Sattelzug gefahren sein. Aktuell werden Sichtschutzwände aufgebaut. In absehbarer Zeit wird der Verkehr in Richtung Köln ...

