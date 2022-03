POL-K: 220325-3-K E-Scooter-Fahrer von Auto angefahren - schwerverletzt

Köln (ots) - Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln geben bekannt: Am Freitagmorgen (25. März) ist ein 73-Jähriger Mann, mutmaßlich in einer Gaststätte in Köln-Weiden, getötet worden. Nach ersten Ermittlungen sollen Handwerker den blutüberströmten Mann gegen 9 Uhr in der Kneipe auf der Goethestraße gefunden haben. Trotz sofort eingeleiteter ...

mehr