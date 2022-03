Polizei Köln

POL-K: 220312-1-K Mehrere Männer besetzen erneut kurzzeitig leerstehendes Haus in Sülz

Köln (ots)

In Köln-Sülz sind am Samstagmorgen (26. März) gegen 8.40 Uhr mehrere Männer widerrechtlich in ein leerstehendes Gebäude auf der Friedrich-Engels-Straße eingedrungen. Unter dem Motto "Mehr Wohnraum! Nein zum Krieg!", besetzten die Personen den Balkon des Hauses für etwa 2 Stunden und befestigen mehrere Banner an der Gebäudefassade. Zeitgleich befanden sich etwa 20 Teilnehmer einer nicht angemeldeten Versammlung vor dem Objekt.

Einsatzkräfte sicherten vorübergehend das Gebäude und stellten die Personalien der im Haus befindlichen Männer fest, die gegen 10.30 Uhr das Haus freiwillig verließen.

Die Polizei nahm umgehend Kontakt zu dem Objektverwalter des Eigentümers (Russische Handelsgesellschaft) auf, der Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung stellte. Der Objektverantwortliche übernahm im Anschluss wieder die Sicherung des Gebäudes.

Der Kölner Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. (al/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell