Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Gartenanlage

Greiz (ots)

Wünschendorf/ Elster: Zwischen dem 13.12. und dem 14.12.2021 drangen bislang unbekannte Täter in sieben Gärten der Gartenanlage "An der Elster" ein. Dort entwendeten sie einen LED-Fernseher und verschiedene elektrische Geräte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210.

