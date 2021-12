Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Elektrische Messtechnik aus Fahrzeug gestohlen

Gera (ots)

Gera: Unbekannte Diebe machten sich in der Nacht von gestern (14.12.2021, gegen 17:30 Uhr) zu heute (15.12.2021, gegen 08:15 Uhr) an einem abgestellten Renault-Transporter zu schaffen. Den Tätern gelang es dabei, sich Zugang zum Inneren des Fahrzeuges zu verschaffen. Aus diesem stahlen sie schließlich mehrere elektrische Messtechnik im 5-stelligen Bereich. Der Transporter war zur Tatzeit auf dem Parkplatz eines Hotels in der Hofer Straße abgestellt. Die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0) ermittelt zum Tatgeschehen und sucht nach Zeugen, die auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben. (RK)

