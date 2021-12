Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Einbruch in Feuerwehrgebäude

Gera (ots)

Bad Köstritz: Unbekannte Täter trieben in den vergangenen Tagen (13.12.2021 - 14.12.2021) ihr Unwesen in der Bahnhofstraße in Bad Köstritz. Gewaltsam versuchten sie die Tür zum Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr zu öffnen. Ein Eindringen gelang den Tätern jedoch nicht. Allerdings verursachten sie Sachschaden an der Tür. Die Geraer Polizei ermittelt zum Tatgeschehen und sucht nach Zeugen, die Hinweise geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 an die hiesige Dienststelle zu wenden. (RK)

