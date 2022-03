POL-K: 220327-1-K Nach illegalem Rennen auf der Universitätsstraße - Zwei Führerscheine, G-Klasse und BMW beschlagnahmt

Köln (ots) - Nach zur Pressemeldung vom 25.März Ziffer 1 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5180375 Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt: Nach dem Tötungsdelikt am Freitagmorgen (25.März) in Köln-Weiden haben Ermittler der Mordkommission am Freitagabend einen 30 Jahre alten Mann an seiner Wohnanschrift festgenommen. Der 30-Jährige soll ...

mehr