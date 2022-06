POL-OE: Fahrer eines Motorrollers verletzt

Kirchhundem (ots) - Bislang unbekannte Täter drangen am Dienstag (21.06.2022) in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in Welschen Ennest ein. Dabei nutzten die Täter zwischen 6.30 Uhr und 13.00 Uhr die Abwesenheit der Hausbewohner in der Hagener Straße. Neben Bargeld wurde auch ein weißer Tresor entwendet, in welchem Schrot- und Jagdmunition aufbewahrt wurde. Zeugen hatten gegen 11.45 Uhr einen schwarzen Audi A3 ...

mehr