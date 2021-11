Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211119.7 Brokdorf: Einbruch in Sporthalle, Zeugen gesucht

Brokdorf (ots)

Am Donnerstagmorgen entdeckte der Hallenwart Einbruchspuren bei der Sporthalle in der Dorfstraße. Unbekannte Täter verschafften sich vermutlich über den Saunabereich Zutritt zum Gebäude und brachen in das Büro des Hallenwartes ein. Die integrierte Gaststätte wurde ebenfalls durchwühlt und ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag aus einem Schrank im Lagerraum entwendet. Sachdienliche Hinweise zum Tatzeitraum vom Mittwochnachmittag bis Donnerstagfrüh nimmt die Kripo unter 04821-602-3700 entgegen.

