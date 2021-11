Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211119.6 Heide: Diebe stehlen Fahrräder und E-Roller

Heide (ots)

Gestern ist es in Heide zu Diebstählen von zwei Fahrrädern und einem E-Scooter gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder auf den Verbleib der Fahrzeuge geben können.

Um 06.50 Uhr stellte ein Geschädigter sein schwarz-weißes Mountainbike des Herstellers Bergsteiger verschlossen am Heider Bahnhof in der Güterstraße ab. Bei seiner Rückkehr um 14.00 Uhr fand der Schüler nur noch das geknackte Schloss vor, sein Bike im Wert von etwa 300 Euro war weg.

Am Bahnhof in der Rüsdorfer Straße parkte eine junge Frau ihr schwarzes Damenrad von Raleigh, Wert 300 Euro, am Mittwoch gegen 14.00 Uhr. Bei ihrer Rückkehr am Morgen des Folgetages musste sie feststellen, dass ein Dieb ihr Zweirad samt Schloss gestohlen hatte.

Eine dritte Tat ereignete sich in der Hafenstraße bei Marktkauf. Hier stellte ein Mann gegen 14.00 Uhr seinen schwarz-blauen E-Scooter unverschlossen im Eingangsbereich ab. Rund 15 Minuten später war der Roller im Wert von 400 Euro weg.

Hinweise auf die Diebe gibt es in keinem der Fälle. Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

