Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211119.4 Brunsbüttel, Glückstadt: Weitere Geldbörsendiebstähle-Polizei rät zu erhöhter Aufmerksamkeit

Brunsbüttel, Glückstadt (ots)

Am Donnerstagvormittag kam es im Bereich Glückstadt und Brunsbüttel zu weiteren Geldbörsendiebstählen. In beiden Fällen wurden Kundinnen beim Supermarkteinkauf bestohlen. Neben einem zweistelligen und einem dreistelligen Bargeldbetrag entwendeten unbekannte Täter Ausweispapiere und Geldkarten. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, besonders aufmerksam bei der Verwahrung der Geldbörse zu sein. Oftmals werden Taschen und Einkaufsbeutel geplündert, die in den Einkaufswagen gestellt werden. Die räumliche Distanz macht es Taschendieben leicht, an die Wertsachen zu gelangen.

