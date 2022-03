POL-PDMT: Brand einer Garage in Großholbach

Bad Ems (ots) - Am 03.03.2022 um 21:45 Uhr wurde ein 15- Jähriger im Oranienweg in Bad Ems, in Höhe des Rewe Marktes, Opfer eines versuchten Raubdeliktes. Zwei vermutlich männliche Personen hätten sich dem 15- Jährigen gegenüber gestellt und ihn aufgefordert, seine Taschen zu leeren. Hierbei trugen beide Männer Sturmhauben, die lediglich Aussparungen an den Augen und am Mund hatten. Der Geschädigte zog seinerseits ...

