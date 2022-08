Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Verkehrsunfall mit drei beschädigten Pkw - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Der Verkehrsunfall ereignete sich am frühen Samstagmorgen (13.08.2022) um 01:35 Uhr. Zur Unfallzeit befuhr ein 22-jähriger mit seinem Pkw Daimler die Flach-Fengler-Straße in Richtung Hubertusstraße. Aufgrund eines Niesreiz kam der Pkw- Fahrer nach rechts von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte dort mit zwei parkenden Pkw. Die zwei geparkten Pkw, ein Daimler C-Klasse und ein BMW, konnten jeweils Anwohnern der näheren Umgebung zugeordnet werden. Der Daimler des 22-jährigen wurde stark beschädigt und an dem geparkten Daimler C-Klasse entstand ebenfalls ein hoher Schaden. Insgesamt wurde der entstandene Sachschaden auf über 50.000 Euro geschätzt. Durch den Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. (La)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell