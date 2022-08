Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220812-1: Bewaffneter Räuber flüchtet nach Überfall mutmaßlich auf Inline-Skates

Brühl (ots)

Angestellte mit Pistole bedroht und Bargeld erbeutet

Nach einem Raubüberfall auf ein Sonnenstudio in Brühl fahndet die Polizei Rhein-Erft-Kreis nach einem etwa 30 Jahre alten und ungefähr 180 Zentimeter großen Mann. Er soll eine sportliche Figur gehabt und zur Tatzeit ein khakifarbiges Oberteil und ein schwarz-weißes Stirnband getragen haben. Dem Gesuchten wird vorgeworfen, am Donnerstagabend (11. August) die Angestellte (20) eines Sonnenstudiobetreibers mit einer Pistole bedroht und Bargeld erbeutet zu haben. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass der Täter nach dem Überfall auf Inline-Skatern flüchtete.

Die zuständigen Kriminalbeamten suchen dringend Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach ersten Ermittlungen betrat der Unbekannte gegen 22.15 Uhr das an der Pingsdorfer Straße gelegene Sonnenstudio. Dort soll er die Angestellte mit einer Pistole bedroht und Bargeld gefordert haben. Das ließ er sich von der Geschädigten in eine Papiertüte legen. Mit seiner Beute flüchtete der Täter anschließend in Richtung Innenstadt. (he)

