POL-HAM: Rucksack aus Auto gestohlen

Hamm-Rhynern (ots) - Unbekannte Täter versuchten am Freitag, 8. April, zwischen 8 Uhr und 14.30 Uhr in ein Einfamilienhaus auf dem Ginsterweg einzubrechen. Durch das Aufhebeln einer Terrassentür versuchten sie, in das Innere des Hauses zu gelangen, scheiterten jedoch. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 sowie per Email unter ...

