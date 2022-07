Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 12.07.2022

Goslar (ots)

Seesen/Langelsheim

Demonstrationen gegen die EU - Agrarpolitik

Am 11.07.2022, gegen 19.00 Uhr, wurden durch die Polizei zwei Ansammlungen von mehreren Traktoren an der Bundesstraße 82 überprüft.

Zunächst war ein Konvoi bestehend aus 7 Traktoren, 2 Pkw und 12 Personen an der Brücke kurz vor dem Autohof Rhüden festgestellt worden.

Nach Kontaktaufnahme durch Einsatzkräfte des Polizeikommissariats Seesen mit der Personengruppe wurde die Zusammenkunft als Spontanversammlung gegen die EU- Agrarpolitik klassifiziert.

Den Teilnehmern wurde eine beschränkende Verfügung, sich nur am Fahrbahnrand aufzustellen, ausgesprochen. Dieser leisteten die Landwirte Folge. Es kam zu keinerlei Behinderungen des Verkehrs.

Im Rahmen der weiteren Überprüfung an der B 82 wurden gegen 19:15 Uhr mehrere Trecker im Bereich der Ortschaft Astfeld festgestellt.

Hier befanden sich 7 Traktoren, 1 Pkw und 10 Personen auf der Brücke, welche oberhalb der B 82 die Ortschaft Astfeld mit einem ehemaligen Bundeswehrschießstand verbindet. Am Brückengeländer war ein ca. 1,5 x 1,5 m großes Transparent mit der Aufschrift: "Sorry, Aber sonst werden wir nicht gehört" befestigt.

Die Teilnehmer dieser auch als Spontanversammlung eingestuften Zusammenkunft gaben ebenfalls an, hierdurch -still- gegen die aktuelle Agrarpolitik der EU demonstrieren und sich mit den niederländischen Landwirten solidarisieren zu wollen.

Die Personen verhielten sich ebenfalls kooperativ. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es auch hier nicht.

Die Versammlung in Astfeld war gegen 20.45 Uhr beendet. Die Versammlungsteilnehmer am Rhüdener Autohof, bei denen es sich wie in Astfeld auch um Landwirte aus der Region handelte, traten gegen 22.15 Uhr die Heimreise an.

Clausthal-Zellerfeld

-Einbruch in Tierarztpraxis

Im Zeitraum zwischen Freitag, 01.07.2022 20:30 Uhr - Montag, 11.07.2022, 07:30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in eine Tierarztpraxis in der Adolph-Roemer-Str. ein.

Sie entwendeten einen Tresor mit Tier- Medikamenten und Betäubungsmitteln, darunter Narkotika und Mittel zum Einschläfern von Tieren.

Der angerichtete Schaden wurde auf rund 2.000 EUR geschätzt.

Das zuständige 2. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes bittet um sachdienliche Hinweise unter der 05321 / 3390.

-Lüdke, KHK-

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell