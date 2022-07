Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 12.07.2022

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht, geschätzter Gesamtschaden ca. 2400,- Euro

11.07.2022, gegen 22.30 Uhr, 38723 Seesen, Triftstraße. Ein 56-jährige Fahrer aus Bad Salzuflen befuhr mit seinem Lkw die Straße Spohrweg und bog nach rechts auf die Triftstraße, in Rtg. Frankfurter Straße. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die Grundstücksmauer des geschädigten Anwohners. Der Verursacher verließ unerlaubt die Unfallörtlichkeit, konnte aber auf Grund von Hinweisen des Geschädigten ermittelt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. An der Mauer entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 400,- Euro.(hei)

