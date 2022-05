Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall in Herzebrock - Kradfahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (MK) - Am frühen Dienstagmorgen (10.05., 05.50 Uhr) ereignete sich im Kreuzungsbereich Möhlerstraße/ Kapellenstraße/ In den Gründen ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger Mann aus Herzbrock-Clarholz befuhr mit einem Audi die Kappellenstraße in Richtung Möhlerstraße. Dort beabsichtigte der Audi-Fahrer die Möhlerstraße in Richtung der Straße In den Gründen zu überqueren. Zeitgleich befuhr ein 45-Jähriger aus Herzebrock-Clarholz mit einem Kleinkraftrad die Möhlerstraße aus Herzebrock kommend. Im Kreuzungsbereich kam es in der Folge zur Kollision zwischen den Beteiligten.

Der 45-Jährige stürzte und wurde schwer verletzt. Rettungskräfte transportierten den Kradfahrer nach einer Erstversorgung zur stationären Aufnahme in ein Gütersloher Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nach derzeitigem Stand nicht. Der Audi-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand leichter Sachschaden.

