Polizeidirektion Hannover

POL-H: Letter (Seelze): Unbekannte zerkratzen nachts mehr als 50 Autos - wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag, 16.01.2022, im Ortsteil Letter bei Seelze in der Region Hannover mehr als 50 Autos beschädigt und dabei einen hohen Sachschaden im fünfstelligen Bereich verursacht. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Seelze beschädigten ein oder mehrere unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag in Letter mehr als 50 Autos. Größtenteils wurden die geparkten Fahrzeuge entlang der Klosterfeldstraße, des Eichenwegs und weiterer Straßen mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Auch in Garbsen wurden zwei Autos angegangen. Die Polizei beziffert den Schaden auf einen mittleren bis hohen fünfstelligen Wert.

Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Ähnlichkeiten prüft die Polizei eventuelle Tatzusammenhänge. Es liegen bisher keine Hinweise vor, dass die Fahrzeuge gezielt ausgewählt wurden. Die Beamten ermitteln in alle Richtungen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Informationen zu den Tätern oder zu den Tathandlungen geben können. Ebenfalls mögen sich Personen melden, die auch Beschädigungen an ihren Autos festgestellt haben. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Seelze unter der Telefonnummer 05137-8270 entgegen. /desch, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell