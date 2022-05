Polizei Gütersloh

POL-GT: BMW-Fahrzeugteile in Halle gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Halle/Westf. (MK) - Nachdem bislang unbekannte Täter bereits vor einigen Tagen im südlichen Kreisgebiet, in Rietberg und Rheda-Wiedenbrück, Fahrzeugteile aus mehreren BMW-Fahrzeugen demontierten (siehe Pressbericht https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5216769), schlugen nun Pkw-Aufbrecher mit der gleichen Zielrichtung im nördlichen Teil des Kreises zu.

Im Stadtgebiet Halle brachen die Täter an zwei bekannt gewordenen Tatorten BMW-Fahrzeuge auf. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (10.05. - 11.05.) wurden die Aufbrecher an der Friedhofstraße und am Tiefen Weg fündig. Aus beiden Fahrzeugen wurden die Lenkräder sowie die Multimediamodule ausgebaut und gestohlen.

Die Beamten haben jeweilige Strafverfahren eingeleitet. Mögliche Tatzusammenhänge werden hierbei geprüft.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat im Tatzeitraum an den Tatorten Friedhofstraße und Tiefer Weg oder in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

