POL-GT: Diebstähle aus BMW-Fahrzeugen im Bereich Rietberg und Rheda

Rietberg/ Rheda-Wiedenbrück (MK) - Im Bereich Rietberg und in Rheda haben unbekannte Täter an mehreren Tagen (05.05. - 08.05.) an bislang fünf bekannt gewordenen Tatorten BMW-Fahrzeuge aufgebrochen und diverse festeingebaute Fahrzeugteile entwendet.

Zunächst schlugen Pkw-Aufbrecher in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (05.05. - 06.05.) an der Kochstraße in Rietberg zu. Neben einer gestohlenen Geldbörse demontierten die Diebe aus einem 5er BMW das Lenkrad sowie den Tacho und das Navigationsmodul. Auch in der Folgenacht (06.05. - 07.05.) war ein 5er BMW Ziel eines Aufbruchs. An der Druffeler Straße im Ortsteil Neuenkirchen bauten Täter ebenfalls ein Lenkrad sowie ein Multimediasystem und die Klimaanlage aus.

Am Wochenende wurden dann drei weitere Tatorte in Rheda gemeldet. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (07.05. - 08.05.) öffneten unbekannte Täter zwei 5er BMW sowie einen 2er BMW an den Straßen Sonnenkamp, Nordstraße und Platanenweg. Auch hier demontierten die Täter Lenkräder, Multimediamodule sowie die Gangschaltung bei dem 2er BMW.

Die Kriminalpolizei Gütersloh hat in allen Fällen Ermittlungsverfahren eingeleitet und prüft hierbei mögliche Tatzusammenhänge.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um die Tatzeiträume an den Tatorten oder in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

