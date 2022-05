Polizei Gütersloh

POL-GT: Falsche Polizeibeamte erbeuten Bankkarten und Bargeld

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (MK) - Am vergangenen Mittwoch (04.05.) haben Betrüger als falsche Polizeibeamte im Kreisgebiet einen vierstelligen Geldbetrag erbeutet.

Die listigen Täter gaben den Ermittlungen zufolge einem 83-jährigen Mann am Telefon bekannt, dass zwei Einbrecher einer Bande festgenommen wurden. Weitere Einbrüche dieser Bande seien aber nicht auszuschließen und die Polizei sichere nun im Rahmen verdeckter Ermittlungen sämtliche Vermögenswerte in der Nachbarschaft des arglosen Mannes. Im weiteren Verlauf ergaunerten sich die Betrüger mit der Masche die Bankkarten des Mannes und hoben in den Folgestunden bei der Deutschen Bank (Anschrift Stohlmannplatz) in Gütersloh sowie bei der Volksbank in Verl einen vierstelligen Gesamtbetrag ab.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat am späten Mittwochabend (04.05.) oder in der Nacht zu Donnerstag (05.05.) bei den beschriebenen Bankfilialen verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

