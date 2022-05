POL-GT: Pkw-Diebstahl an der Nickelstraße

Gütersloh (ots) - Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (06.05., 22.30 Uhr - 07.05., 09.30 Uhr) entwendeten bislang unbekannte Diebe einen Firmentransporter vor einem Geschäft an der Straße Dopheide in Schloß Holte. Das Fahrzeug wurde zuvor verschlossen auf dem Parkplatz abgestellt. Bei dem entwendeten Transporter handelt es sich um einen weißen Mercedes Sprinter, Baujahr 2013. An dem ...

