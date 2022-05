Polizei Gütersloh

POL-GT: Weiterer Einbruch in Kindertagesstätte in Schloß Holte-Stukenbrock

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Montagmorgen (09.05., 07.15 Uhr) wurde die Polizei Gütersloh über einen Einbruch in eine Kindertagesstätte an der Sankt-Michael Straße informiert. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Freitagnachmittag (06.05., 17.30 Uhr) bis zum Meldezeitpunkt am Montagmorgen.

Bislang unbekannte Täter schlugen deine rückwärtige Scheibe des Gebäudes ein und durchsuchten anschließend Schubladen und Schränke in der Tagesstätte. Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden. Am Wochenende (06.05./07.05.) ist es im Ortsteil Stukenbrock in der Lindenstraße zu einem weiteren Einbruch in eine Kindertagesstätte gekommen. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5216888 Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Hinweise geben? Wer hat verdächtige Personen beobachtet? Hinweise und Angaben zu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell