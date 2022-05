Polizei Gütersloh

POL-GT: Mercedes Sprinter in Schloß Holte gestohlen

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (06.05., 22.30 Uhr - 07.05., 09.30 Uhr) entwendeten bislang unbekannte Diebe einen Firmentransporter vor einem Geschäft an der Straße Dopheide in Schloß Holte.

Das Fahrzeug wurde zuvor verschlossen auf dem Parkplatz abgestellt. Bei dem entwendeten Transporter handelt es sich um einen weißen Mercedes Sprinter, Baujahr 2013. An dem Fahrzeug waren bis zum Diebstahl die amtlichen Kennzeichen GT-HD 4441 angebracht. Auf dem weißen Sprinter befand sich zudem in blau die Firmenaufschrift der "Wäscherei Dierks GmbH".

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

