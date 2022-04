POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter Täter entreißt Tasche - Zeugen gesucht!

Sinsheim-Hoffenheim (ots) - Deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte ein 24-Jähriger, der am Freitagabend gegen 22.20 Uhr in Hoffenheim in der Nähe des Tierheims in der "Große Minke" mit seinem E-Scooter gegen eine Hauswand prallte und zunächst benommen am Boden liegen blieb. Glücklicherweise verletzte er sich ...

mehr